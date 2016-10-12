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    Чугайнов: «Для повышения рейтинга ФИФА сборной России нужно играть с Папуа-Новой Гвинеей и Каймановыми островами»

    По мнению экс-защитника сборной России Игоря Чугайнова, национальной команде не стоит предпринимать сиюминутных попыток для повышения позиции в рейтинге ФИФА. Специалист считает, что более важным в данный момент является планомерная подготовка к домашнему чемпионату мира. Напомним, в новом рейтинге россияне опустились на 52-ю строчку.

    «Все рейтинги – вещь относительная. Если ставить задачу кровь из носа повысить позицию, то нужно играть с условными Папуа-Новой Гвинеей и Каймановыми островами. Давайте вспомним 1998 год, когда мы были на 40-м месте. Что произошло через полгода? Обыграли действующего чемпиона мира на его поле.

    Настораживает паника, которая поднимается из-за нынешнего положения сборной. Тренерский штаб вместо подготовки к чемпионату мира должен побеждать любой ценой ради поднятия места в рейтинге? Этого не хотелось бы. Необходимо планомерно и уверенно, шаг за шагом идти вперед. Главные соревнования для России пройдут в 2018 году», – сказал Чугайнов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.10.2016 20:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +24

      ASR77 15 октября 2016, 14:04

      соглашусь с ним, ибо лучше опуститься и качественно подняться чем резко подняться и тухло с дуться , ведь упадем тогда еще ниже

      -1
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      Рейтинг: +13

      Воффка 13 октября 2016, 15:02

      Он прав,главные соревнования ещё впереди- Чемпионат Мира по футболу 2018 в Германии))

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 13 октября 2016, 10:17

      Нужна хорошая игра с сильными командами. Лучше конечно побеждать...
      А обыгрывать Люксембург в товарищеских как-то глупо! Так еще и проиграть можем:)

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 12 октября 2016, 23:29

      А вот сыграть с Папуа-Новой Гвинеей было очень интересно и престиж подняли бы!

      0
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 12 октября 2016, 21:47

      Наши и им проиграют, как пить дать

      1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 12 октября 2016, 21:19

      И без рейтингов всем все понятно

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil 12 октября 2016, 20:44

      Хотелось бы побед, а не рейтингов

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