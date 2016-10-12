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    Мутко: «Все разговоры в футболе заканчиваются темой проблемы судейства»

    Министр спорта России Виталий Мутко подчеркнул, что все разговоры о футболе в стране заканчиваются темой судейства.

    «Нет ни одного разговора, который не закончился бы темой проблемы судейства в футболе. Система должна готовить судей. Ключевой вопрос, ключевой», – заявил Мутко.

    Напомним, что после матча 9-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» разгорелся судейский скандал. В результате арбитр встречи Сергей Иванов получил неудовлетворительную оценку, а глава департамента и судейства РФС Валентин Иванов подал в отставку.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.10.2016 14:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 октября 2016, 19:09

      Мудко увидел только одну тему-проблема судейства, а требования народа о
      его увольнения со всех постов в спорте он не видит и не слышит.

      0
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      Рейтинг: +551

      vsolon 12 октября 2016, 15:52

      Система должна готовить судей.Если нет судей то надо менять систему и главу системы.

      1
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      Рейтинг: +767

      товрос 12 октября 2016, 15:17

      да Виталий Леонтьевич судьи у нас не в пи-у!!! и министр спорта тоже

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