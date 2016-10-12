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    Тюльпанов: «Питерский стадион переведен ФИФА из «красной» зоны в «желтую»

    Глава временной комиссии Совета федерации по подготовке к чемпионату мира-2018 Вадим Тюльпанов рассказал подробности строительства стадиона в Санкт-Петербурге, которое сдвинулось с неприятной точки.

    «После августовского визита можно определенно утверждать – динамика строительства улучшилась. Сейчас много говорят о том, что надо переносить матчи Кубка конфедераций с «Крестовского» и даже вообще в другой город. Для тех, кто так думает, могу сообщить, что питерский стадион переведен ФИФА из так называемой красной зоны в «желтую зону». Это означает, что тревог у проверяющих ФИФА стало меньше. С ними же российская сторона согласовала следующую схему: в декабре стадион будет сдан, но пусконаладочные работы будут еще проводиться в январе-феврале. Это допустимо.

    Хочу заметить, что крайне некорректно говорить о том, что ситуация с «Крестовским» обусловлена халатностью и нецелевым использованием средств. Мало кто говорит об этом, но стадион в Санкт-Петербурге пережил целую череду форс-мажоров. Несколько раз менялся подрядчик – раз. Два – японский архитектор, проектировавший стадион, через полгода после начала строительства умер. Соответственно, нельзя было добиться получения детальных чертежей – пришлось проектировать заново и другим людям. Прибавьте кризис 2008 года, деноминация рубля… При всем этом у меня нет сомнений, что стадион примет и матчи Кубка конфедераций, и игры чемпионата мира. Стоит рассказать и о том, что «Крестовский» – самый «северный» в мире стадион с раздвигающейся крышей и с выкатным полем. Выше 60-й параллели, на которой находится Санкт-Петербург, таких грандиозных спортивных сооружений в мире больше нет!», – приводит слова Тюльпанова «Парламентская газета».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2016 08:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -185

      Protosser 12 октября 2016, 15:28

      "Прибавьте кризис 2008 года, деноминация рубля.."
      ДА? Деноминация рубля? Это ему при распиле рассказали, что деноминация случилась?
      Если не понимаешь смысл "умных" слов, например, не отличаешь "девальвацию" от "деноминации" - не надо их произносить... Господи..

      -1
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      Рейтинг: +6458

      Ганнибал Лектор 12 октября 2016, 13:27

      А.Б.Миллер мог бы сказать так: "Проблемы рабов плантатора не касаются".
      Можно подумать, у тех, кто строил стадионы ЦСКА, "Спартака" и "Краснодара" никаких проблем не было. Однако начали они позже и уже играют. А тут одни отговорки.

      0
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 12 октября 2016, 12:37

      А про воровство чиновничье ни слова не сказал

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 12 октября 2016, 11:32

      Это из "Я " в " Ю " ? ......... до " А " еще ой как далеко !

      1
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      Рейтинг: +439

      sold93 12 октября 2016, 09:11

      Деноминация рубля? ШТА? какого рубля? белорусского?

      2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 12 октября 2016, 09:07

      Стадион надо назвать не "Крестовски", а "Спиженный"

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 октября 2016, 08:54

      Тюльпанов забыл отметит распил денег, что в, основном, и повлияло на
      сроки строительства и стоимость стадиона.

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