Агуэро: «Гвардиола сказал, что хотел тренировать Аргентину»

Хотелось бы Пепа увидеть в команде средней руки - типо Валенсии, Шальке, Вестхэме и посмотреть что он сможет сделать с ними. Да, с топами тоже нужно уметь выигрывать но всё-таки с Барсой, Баварией и МС, а также Аргентиной названной выше, выиграть трофей на порядок проще.
Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал, что главный тренер манкуниацев Хосеп Гвардиола хотел возглавить национальную команду.
«Он удивительный парень. В этом причина того, что он везде добивался успеха и все выиграл. Он победитель.
Помните, некоторое время назад были разговоры о национальной сборной? Так вот, он сказал мне: «Ребята, вы меня не позвали, а я хотел бы поработать с Аргентиной», – сказал Агуэро.