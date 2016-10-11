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    Агуэро: «Гвардиола сказал, что хотел тренировать Аргентину»

    Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал, что главный тренер манкуниацев Хосеп Гвардиола хотел возглавить национальную команду.

    «Он удивительный парень. В этом причина того, что он везде добивался успеха и все выиграл. Он победитель.

    Помните, некоторое время назад были разговоры о национальной сборной? Так вот, он сказал мне: «Ребята, вы меня не позвали, а я хотел бы поработать с Аргентиной», – сказал Агуэро.

    Источник: Goal.com

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    11.10.2016 23:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 октября 2016, 23:31

      Хотелось бы Пепа увидеть в команде средней руки - типо Валенсии, Шальке, Вестхэме и посмотреть что он сможет сделать с ними. Да, с топами тоже нужно уметь выигрывать но всё-таки с Барсой, Баварией и МС, а также Аргентиной названной выше, выиграть трофей на порядок проще.

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