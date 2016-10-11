Агуэро: «Гвардиола сказал, что хотел тренировать Аргентину»

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал, что главный тренер манкуниацев Хосеп Гвардиола хотел возглавить национальную команду.

«Он удивительный парень. В этом причина того, что он везде добивался успеха и все выиграл. Он победитель.

Помните, некоторое время назад были разговоры о национальной сборной? Так вот, он сказал мне: «Ребята, вы меня не позвали, а я хотел бы поработать с Аргентиной», – сказал Агуэро.