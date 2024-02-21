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    Президент Аргентины высказался о Месси

    Президент Аргентины Хавьер Милей сказал, что никогда в жизни не общался с нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси.

    «Месси – величайший игрок всех времен. Есть статья под названием «Месси невозможен», в которой рассказывается о том, что он лучший во всех аспектах игры. Он феномен.

    У меня никогда не было возможности поговорить с ним. Я бы этого хотел, это должно быть интересно. Это был бы шанс поговорить с самым важным аргентинцем в мире.

    Я разговаривал с папой римским, с королевой Нидерландов Максимой... Может быть, мне повезет, и я смогу поговорить с Месси», – сказал Милей в интервью LaNación+.

    • Месси восемь раз получал «Золотой мяч».
    • Милей вступил в должность президента Аргентины с 10 декабря 2023 года.

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    Источник: As

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