Президент Аргентины высказался о Месси

Президент Аргентины Хавьер Милей сказал, что никогда в жизни не общался с нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси.
«Месси – величайший игрок всех времен. Есть статья под названием «Месси невозможен», в которой рассказывается о том, что он лучший во всех аспектах игры. Он феномен.
У меня никогда не было возможности поговорить с ним. Я бы этого хотел, это должно быть интересно. Это был бы шанс поговорить с самым важным аргентинцем в мире.
Я разговаривал с папой римским, с королевой Нидерландов Максимой... Может быть, мне повезет, и я смогу поговорить с Месси», – сказал Милей в интервью LaNación+.
- Месси восемь раз получал «Золотой мяч».
- Милей вступил в должность президента Аргентины с 10 декабря 2023 года.