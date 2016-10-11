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    Сборная России весной 2017 года проведет матч в Сочи

    Сборная России намерена в следующем году провести товарищеский матч на поле сочинского стадиона «Фишт». Встреча должна пройти весной, а соперником национальной команды станет одна из лучших европейских сборных.

    «Тестовые матчи на стадионе «Фишт» пройдут в марте и мае 2017 года, и уже определено, что играть будет сборная России с одной из сильнейших команд Европы. И уже 19 июня следующего года состоится первая из четырех игр Кубка конфедераций. До жеребьевки игр Кубка осталось чуть больше месяца, она пройдет в Казани уже 26 ноября», – приводит слова вице-губернатора Краснодарского края Николая Долуды официальный сайт администрации Краснодарского края.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2016 12:44
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 11 октября 2016, 12:58

      Название дурацкое у стадиона.

      -1
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