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    Черчесов: «Не хотелось усугублять травму Жиркова»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о здоровье полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова, который сыграл в товарищеском матче с Коста-Рикой (3:4), выйдя лишь на замену.

    «Жирков — игрок хорошего высокого уровня, который может закрыть без потери качества несколько позиций. В условиях больших турниров, где заявка ограничена, это большой гандикап.

    Единственный минус – он играет с недолеченным ахиллом, в клубе не может паузу взять. Поэтому я не стал рисковать и не дал ему возможности сыграть с первых минут, хотя он рвался. Не хотелось усугубить его травму», – рассказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

    В текущем сезоне Жирков провел в Премьер-лиге восемь матчей в составе «Зенита», в которых забил один гол и получил одно предупреждение.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2016 08:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 12 октября 2016, 00:41

      вопрос зачем его было выпускать , лучше новичку дать поиграть..

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