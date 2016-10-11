Гризманн: «Погба показал, на что способен»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн отметил важность победы, которую его команда достигла во встрече с Голландией.

«Эта победа очень важная для нас. Мы провели хороший первый тайм, но затем мы стали действовать компактнее и неплохо оборонялись.

Погба? Я рад за него, он показал, на что способен. Этот гол положительно скажется на нем и на всей команде. Теперь критиковать его будет сложнее. Надеемся, что он продолжить обретать уверенность», – признался Гризманн.

Напомним, сборная Франции одержала победу над Голландией в матче отборочного раунда чемпионата мира-2018 со счетом 1:0.