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    Перевертайло: «Уверен, можно было повременить с отставкой»

    Бывший главный тренер «Сибири» Евгений Перевертайло прокомментировал свою отставку. Стоит отметить, что после 16 туров новосибирский клуб располагается в таблице ФНЛ на 18-й строчке.

    ─ Почему не удавалось добиться хорошего результата?

    ─ При мне четыре победы «Сибирь» отпраздновала. Две победы в Кубке России, две ─ в ФНЛ. Официально у меня 16 матчей у руля «Сибири». Помимо побед 8 ничьих, 4 поражения. Когда мне объявили об увольнении, мы делили 13-14-е места. До 8-го места было всего три очка. Наверное, руководство это не устраивало, хотя времени у нас было предостаточно, чтобы исправить ситуацию.

    ─ Чувствуете, что можно было повременить с отставкой?

    ─ Не то что чувствую – уверен, в конце концов «Сибирь» благополучно завершила бы сезон. Я работал в команде всего три месяца ─ это маленький срок, чтобы создать новую команду. У нас ведь 11 человек покинуло команду в межсезонье. Ребята ушли в хорошие команды. Но дело не в этом. Любому тренеру необходимы две вещи ─ время и доверие руководства. Видимо, доверия у меня было не много.

    ─ В Премьер-лигу снова с удовольствием бы окунулись?

    ─ Естественно. У меня полно идей и энергии для воплощения их в жизнь. Но многое в карьере тренера зависит от случая. Желание у меня огромное. С «Сибирью» расстаюсь на хороших тонах, не жалею об этой работе. У меня сложились отличные взаимоотношения с футболистами, и мы провели вместе хорошее время.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    11.10.2016 07:46
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