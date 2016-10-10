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    Зидан: «Я родился в Марселе, поэтому никогда не возглавлю «ПСЖ»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не исключает возможности поработать в будущем на посту наставника «Марселя». При этом французский специалист подчеркнул, что никогда не возглавит «ПСЖ».

    «Мог бы я в будущем поработать главным тренером «Марселя»? Не буду отрицать, нет ничего невозможного. В этом клубе имеется что-то сказочное. Мы все будем рады возвращению «Марселя» на самый высокий уровень.

    Возглавить «ПСЖ»? Это вряд ли когда-либо произойдет. Я родился в Марселе, а в настоящее время тренирую в Мадриде. Так что это практически невозможно. Если говорить о сборной Франции, то сейчас она обладает хорошим тренерским штабом», – сказал Зидан.

    Источник: ESPN

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    10.10.2016 21:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 13 октября 2016, 09:14

      И без ПСЖ есть много топ-клубов, которые хотят видеть Зидана тренером!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 11 октября 2016, 07:52

      южане против

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 10 октября 2016, 23:43

      МС

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 10 октября 2016, 22:00

      только Зенит

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 10 октября 2016, 21:56

      Никогда не говори никогда

      1
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