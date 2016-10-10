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    Василий Березуцкий: «Не думаю, что слова Дзюбы были сказаны в мой адрес»

    Защитник сборной России Василий Березуцкий отметил, что не воспринимает на свой счет слова нападающего Артема Дзюбы, сказанные им после поражения от Коста-Рики (3:4) в контрольном поединке.

    – Артем Дзюба после финального свистка сказал: «Мы не можем себе позволить, когда один-два человека стоят и «курят». Восприняли эти слова в свой адрес?

    – Мне сложно ответить на этот вопрос – лучше спросить у Артема, кого он имел в виду. Очень сомневаюсь, что эти слова адресованы мне.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.10.2016 18:55
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +21

      mike__fms 11 октября 2016, 01:20

      Не могу сказать что он хорошо сыграл, но он был ЛУЧШИМ защитником в этой игре.

      1
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      Рейтинг: +332

      семечкин 10 октября 2016, 23:02

      Вася, не обращай внимания на всякую хрень....


      ИГРОК,забивший ГОЛ англичанам на ЧЕ и заработавший очко для сборной не должен слушать, что лепечет ИГРОЧИШКО, забивший ТРИ ГОЛА в никому не нужных товарняках за целый год!!!!!!

      ИГРОК, сыгравший 100 матчей к 34 годам, не должен слушать ИГРОЧИШКУ, сыгравшего в пять раз меньше к 28-ми....

      2
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      Рейтинг: +973

      Krics 10 октября 2016, 22:19

      Вася, все по Фрейду.

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 10 октября 2016, 21:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Березуцкий опять "блеснул" интеллектом !))Я уже неоднократно писал, ему лучше рот не открывать вообще ))

      -6
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > АрбузБушь 11 октября 2016, 00:32

      На рейтинг свой гляньте, знаток футбола и любитель Березуцкого )))

      -2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 октября 2016, 19:47

      Не сомневайся именно о тебе урод.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 10 октября 2016, 19:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Уж не о Васе - точно! Он единственный из защитников "пахал" на поле и подчищал чужие грехи! Кто этого не видел, тот либо матч не смотрел, либо ИДИОТ!

      -7
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      Рейтинг: +42

      DiJock > cska-62 10 октября 2016, 19:06

      Коневод со стажем иначе не скажет.

      -1
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      Рейтинг: +588

      Sergil > cska-62 10 октября 2016, 19:17

      Единственный идиот это, похоже, ты... Раз считаешь что в матче с Коста Рикой он был хорош

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Sergil 10 октября 2016, 20:48

      Я ничего не написал про то, был он хорош или плох... Но количество ИДИОТОВ впечатляет! Либо вообще не разбирающихся в футболе, либо не видевших матч совсем... А автоголе вины Василия вообще нет, это рикошет, хотя он подчищал ошибку флангового защитника... Сфолил на пенальти - опять же подчищал чужие грехи... Не успел ногу убрать - да! Но если бы Васи не было, то количество пропущенных мячей было бы с десяток... С Кутеповым, Петровым и Смольниковым... Вся троица на сегодня - ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ!

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > cska-62 10 октября 2016, 21:43

      малолетним глорам не понять

      4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Chesn0k 10 октября 2016, 22:12

      Раньше здесь их было немного. Их на "соккере" масса!

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      Рейтинг: +103

      Серго24 > cska-62 10 октября 2016, 22:59

      Единственный человек который смотрел матч

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      Рейтинг: +103

      Серго24 > серый1925 10 октября 2016, 23:00

      отстой твое мнение

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