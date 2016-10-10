Тренер «Терека» советует Овчинникову не касаться темы с Емельяненко

Тренер вратарей «Терека» Рамзан Цуцулаев отреагировал на слова бывшего вратаря сборной России Сергея Овчинникова о том, что он поддерживает Федора Емельяненко в конфликте с бойцами из Чечни.

«Хотелось бы знать, с чего ради Овчинников взялся за комментарии, не имеющие отношения к его профессиональной деятельности и тем более не владея полной достоверной ситуацией. Я в отличие от Овчинникова живу в этой республике и вижу своими глазами, сколько полезного делается в Чечне для развития спорта. И поэтому, несомненно, я на стороне нашего бойцовского клуба.

Футбольному тренеру не стоило подливать масла в огонь в известном вопросе о бойцовском вечере. А если Овчинникова мучает вопрос, кто в этом случае моська, а кто слон, я, как коллега, готов оказать посильную помощь и подтвердить, что его вариант – собака», – сказал Цуцулаев.