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  • Тренер «Терека» советует Овчинникову не касаться темы с Емельяненко

Тренер «Терека» советует Овчинникову не касаться темы с Емельяненко

10 октября 2016, 13:06
11

Тренер вратарей «Терека» Рамзан Цуцулаев отреагировал на слова бывшего вратаря сборной России Сергея Овчинникова о том, что он поддерживает Федора Емельяненко в конфликте с бойцами из Чечни.

«Хотелось бы знать, с чего ради Овчинников взялся за комментарии, не имеющие отношения к его профессиональной деятельности и тем более не владея полной достоверной ситуацией. Я в отличие от Овчинникова живу в этой республике и вижу своими глазами, сколько полезного делается в Чечне для развития спорта. И поэтому, несомненно, я на стороне нашего бойцовского клуба.

Футбольному тренеру не стоило подливать масла в огонь в известном вопросе о бойцовском вечере. А если Овчинникова мучает вопрос, кто в этом случае моська, а кто слон, я, как коллега, готов оказать посильную помощь и подтвердить, что его вариант – собака», – сказал Цуцулаев.

Источник: ФК «Ахмат»
Россия Ахмат ЦСКА Овчинников Сергей
Комментарии (11)
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Barsuk52
1476094595
федя накажет их
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yorgenbarenz
1476096321
Обнаглели....
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Romantic2010
1476096527
Россия поставлена в тупик.Либо кормить диких животных, либо гражданская война...Ну не уживутся никогда истинно русские с тем народом,что в горах.Дикие они,просто дикие...Дикие для нас...
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a33uggo
1476102259
Всё это конечно хорошо, но когда так открыто поливают грязью уважаемого во всем мире Федора Емельяненко, при это переходя все рамки дозволенного, официальные и не очень лица из Чечни - хочется просто спросить у руководства - ДОКОЛЕ?
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Kulimen
1476103169
Скоро еще человек 50 подъедет, чтобы за этого Рамзана заступиться.
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Maximus_098
1476108517
Что за глупая горная логика? Мало того что все кто хоть как-то высказались против слов Федора , даже просто уважения не заслуживают , так они еще и полную чушь несут! И что если он человек другой деятельности , он что не может высказать свою точку зрения и свое мнение? Или все люди не имеющие отношения к боевым единоборствам должны молчать в тряпочку? Рамзан Цуцулаев если вы такой знаток единоборств , то тогда лучше посоветуйте не Сергею Овчинникову , а тем людям кто устраивал эти детские бои почитать стандартные правила MMA , чтобы впредь таких скандалов не возникало!
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Алексей1988
1476109245
че за конфликт? я че то упустил
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Алексей1988
1476109310
Звери они и в Африке и в горах звери. Чурки дырявые.
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