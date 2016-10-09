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    Мутко: «Новый стадион «Краснодара» достоин проведения одного из финалов еврокубков»

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что было бы неплохо провести на новом стадионе «Краснодара» провести финал одного из финалов еврокубков.

    «В принципе это было бы неплохо провести один из финалов еврокубков на новом стадионе в Краснодаре. Но новая позиция УЕФА по данному вопросу такова, что в дальнейшем на проведение финалов еврокубков должен устанавливаться тендер, выдвигаться условия. Так что процедура будет меняться, и мы будем смотреть, будем оценивать ситуацию с владельцами стадиона и властями края, как лучше сделать», – заявил министр спорта России.

    Источник: Р-Спорт

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    09.10.2016 12:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6135

      subbotaspartak 9 октября 2016, 14:38

      По барабану где будут еврофиналы принимать,
      Лишь бы наши там стали играть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 9 октября 2016, 13:04

      Посмотрим сегодня. И удачи нашим игрокам.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 октября 2016, 12:34

      А пока загружайте финалами Кубка России и Суперкубка.

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