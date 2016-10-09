Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Лев: «Мюллер на ЧЕ-16 попал в безголевую фазу»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказал мнение о нападающем «Баварии» и национальной команды Томасе Мюллере. Напомним, на прошедшем чемпионате Европы форвард не забил ни одного гола.

    «У нападающих случаются такие фазы, когда они не забивают голы. Им просто не везет. Именно это случилось с Томасом на Евро. Но этот футболист всегда может забить, что и продемонстрировал в матче с чехами. Начиная с чемпионата мира 2010 Мюллер очень много забивал и за сборную, и за команду. Это нормально, что потом случается такая фаза, в которую он попал на Евро», – заявил Лев.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2016 12:14
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11