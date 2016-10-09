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    Алькантара: «Албания может преподнести сюрприз»

    Полузащитник сборной Испании Тиаго Алькантара уверен, что его команда не допустит недооценки соперника в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Албанией.

    «Уровень футбола сегодня очень высок, поэтому любой из соперников способен преподнести сюрприз. Албания – хороший тому пример. Но мы уверены в своих силах и хорошо изучили соперника. Ничья с Италией? Иногда футболист несправедлив, но мы считаем, что гостевая ничья с итальянцами – хороший результат», – сказал он.

    Напомним, что матч состоится сегодня.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    09.10.2016 07:40
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