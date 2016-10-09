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    Тотти: «Реал» был готов заплатить за меня любые деньги»

    Нападающий «Ромы» Франческо Тотти рассказал о том, что в свое время мог оказаться в «Реале».

    «Реал» был готов заплатить любые деньги, чтобы я играл за них. Это был единственный клуб, ради которого я мог покинуть «Рому», хотя и с грустью в сердце.

    Я очень серьезно об этом думал, однако моя семья, друзья и жена помогли мне многое понять, и я остался.

    Сейчас бы я не пошел в «Реал», но тогда я почти решился. Я не перешел бы в обычный клуб – только в лучший в мире», – сказал Тотти.

    Источник: Twitter

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    09.10.2016 01:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 9 октября 2016, 11:13

      Не многие отказываются от огромных денег и показывают свою верность и любовь одному клубу !

      1
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 9 октября 2016, 07:18

      Тотти легенда,Реал говно!!!

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 9 октября 2016, 03:30

      Под богом ходит, не совершил глупость. Сейчас Тотти живая легенда "Ромы", целая эпоха. К сожалению очень мало остаётся поистине преданных футболистов.

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