Тотти: «Реал» был готов заплатить за меня любые деньги»

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти рассказал о том, что в свое время мог оказаться в «Реале».

«Реал» был готов заплатить любые деньги, чтобы я играл за них. Это был единственный клуб, ради которого я мог покинуть «Рому», хотя и с грустью в сердце.

Я очень серьезно об этом думал, однако моя семья, друзья и жена помогли мне многое понять, и я остался.

Сейчас бы я не пошел в «Реал», но тогда я почти решился. Я не перешел бы в обычный клуб – только в лучший в мире», – сказал Тотти.