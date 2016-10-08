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    «Краснодар» хочет сохранить название нового стадиона

    «Краснодар» не хочет присваивать своему новому стадиону спонсорское название. Об этом рассказал президент клуба Сергей Галицкий.

    «Знаете, мы столько энергии потратили на стадион, что хочется, чтобы он был стадионом «Краснодар». Но если УЕФА захочет над нами дальше издеваться с финансовым фэйр-плей, тогда посмотрим.

    Футбол нельзя считать чистым бизнесом, поэтому мы не хотим пока менять название», – сказал Галицкий.

    Источник: ТАСС

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    08.10.2016 20:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +362

      sargassov 9 октября 2016, 18:20

      Если уж спонсорское название, то причём тут магнит, тогда уж называйте стадион "Галицкий"

      0
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      Рейтинг: +6135

      subbotaspartak 9 октября 2016, 06:39

      Ужель Европу оскорбит
      Стадион назвать: Магнит?
      Там глядишь удача грянет
      И побед себе притянет.
      Чтоб была не отсебятина,
      А настоящая бычатина.

      1
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 9 октября 2016, 00:27

      Галицкий молодец! Сказал-сделал. В итоге в рашке один из лучших стадинов.

      Зато сраная мордовия с дворовым стадионом будет чм представлять!

      Пора бы уже в питере заставить бюджетников скинуться на крестовский. А то стадиона нет, а они государственные денги получают!

      2
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      Рейтинг: +1171

      Argon 8 октября 2016, 21:07

      УЕФА хочет спонсорское название? Стадион "АШАН"?
      Задолбали со своими бзиками.

      0
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      Рейтинг: +14

      allmorenah > Argon 8 октября 2016, 22:41

      вообще-то в еврокубках наоборот запрещено использовать спонсорское название как и в международних встречах. СНГ имеет ввиду, если опять будут с фейр плеем докапываться придется продать название, чтобы зарабатывать клуб мог больше

      3
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > Argon 9 октября 2016, 00:31

      Крестовский должны переименовать в Кадыров-арена! Вообщем в питере реально только пить!

      -2
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      Рейтинг: +21

      bdc88 8 октября 2016, 20:45

      Молодец.
      я хоть и за другую команду болею, но таких Людей невозможно не уважать.

      13
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > карасевщина 9 октября 2016, 00:30

      Я смотрю ты за Лестер болеешь, наверное, не один десяток лет! )))))

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