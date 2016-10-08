Самедов: «Стадион «Краснодара» сделан с душой, осталось показать на нем хороший футбол»

Хавбек сборной России Александр Самедов поделился эмоциями от стадиона «Краснодара». Сегодня национальная команда опробовала газон новой арены «быков», проведя на нем тренировку в преддверии завтрашнего контрольного поединка с Коста-Рикой. Встреча состоится в воскресенье, девятого октября, и начнется в 16:00 мск.

«Впечатления прекрасные от стадиона, видно, что Сергей Галицкий все сделал с душой, осталось только показать хороший футбол на таком стадионе», – отметил Самедов.