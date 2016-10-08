Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Самедов: «Стадион «Краснодара» сделан с душой, осталось показать на нем хороший футбол»

    Хавбек сборной России Александр Самедов поделился эмоциями от стадиона «Краснодара». Сегодня национальная команда опробовала газон новой арены «быков», проведя на нем тренировку в преддверии завтрашнего контрольного поединка с Коста-Рикой. Встреча состоится в воскресенье, девятого октября, и начнется в 16:00 мск.

    «Впечатления прекрасные от стадиона, видно, что Сергей Галицкий все сделал с душой, осталось только показать хороший футбол на таком стадионе», – отметил Самедов.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.10.2016 17:26
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 9 октября 2016, 03:12

      Не переживай Саша, костариканцы покажут очень даже зрелищный футбол!))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11