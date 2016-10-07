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    Уренья: «Ребята из Коста-Рики боялись, что в России будет снег и холодно»

    Нападающий сборной Коста-Рики Маркос Уренья, ранее выступавший за «Кубань», поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой России.

    – Когда я узнал, что играем с Россией, да еще и в Краснодаре, для меня это был потрясающий момент – я просто не поверил! Давно здесь не был, хотел вернуться, предполагал, что это может случиться в 2018 году, но все произошло раньше. И так здорово, что матч решили провести именно в Краснодаре! Очень рад, очень!

    – Ваши товарищи по сборной, наверное, обрушились на вас с вопросами.

    – Конечно! Все сразу на меня: как Россия? Как погода? Ребята немножко боялись, что будет снег и холодно, совсем не как в Коста-Рике. Но потом они прилетели сюда, посмотрели и сказали: о, а тут неплохо, и погода хорошая, и город – нет опасных людей на улицах.

    – На кого Россия больше похожа из ваших конкурентов по отбору?

    – В России очень разные футболисты. Есть сильные и высокие, есть техничные, как Дзагоев, есть скоростные. В этом и сила России. Мне ваша сборная чем-то напоминает и США, и Мексику. Нечто среднее между ними. Матч будет очень интересный, и для нас, и для вас.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.10.2016 12:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 7 октября 2016, 16:37

      у нас не англия климат лучше

      1
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 7 октября 2016, 14:48

      Нормальное сравнение,мы и США и Мексики влетим со свистом,лижбы здесь разгрома не было...

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 7 октября 2016, 14:19

      Нормальное сравнение, даже немного лестное. И США и Мексика, достаточно не плохие, крепкие команды. Но и их иногда лихорадит))

      2
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 7 октября 2016, 12:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Что то типо Мексики и США, Уровень Гондураса?

      -4
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