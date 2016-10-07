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    Техеда: «Из нынешней сборной России не знаю ни одного футболиста»

    Полузащитник сборной Коста-Рики Ельцин Техеда признал, что знает ни одного игрока сборной России. Напомним, что 9 октября его национальная команда сыграет с россиянами в товарищеском матче.

    – Знаете кого-то из сборной России?

    – Сейчас – нет, а вот раньше знал многих, особенно тех, кто играл в европейских чемпионатах: Аршавин, Павлюченко. Когда люди выступают за большие клубы, о них слышишь постоянно. Сейчас, как я понимаю, в России смена поколений, поэтому, возможно, я мало кого знаю. Но это нормальный процесс, время от времени такое происходит везде. Россия от этого не кажется слабее как команда.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.10.2016 08:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 8 октября 2016, 09:27

      Признал,что знает ни одного игрока???что???!

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil 7 октября 2016, 12:07

      Да, смена поколений, 36 летних на 32

      0
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 7 октября 2016, 11:25

      Да, павлюка и Аршавина не забудут, на евро 2008 показали класс

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