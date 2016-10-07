Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Муслин: «Смогли обыграть Молдавию за счет качества наших футболистов

    Наставник сборной Сербии Славолюб Муслин пообщался с журналистами после матча с командой Молдавии, который проходил в рамках квалификации ЧМ-2018 (3:0).

    «В начале соперник больше владел преимуществом. У них был один полумомент, неплохо начали, но потом мы смогли забить очень важный гол. Мы еще до начала матча знали, что легко не будет, но мы выиграли, и счет закономерен.

    За счет чего мы смогли добыть три очка? За счет качества наших футболистов, которые играют в хороших зарубежных чемпионатах. Я думаю, что в этом заключается разница между нами и Молдовой», – сказал Муслин в интервью изданию «Молдавский футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.10.2016 06:34
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11