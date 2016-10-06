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    Кадыров: «Не снимаем с повестки дня вопрос о проведении в Грозном матча ЧМ-2018»

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подтвердил желание региона принять чемпионат мира 2018 года.

    «Мы до сих пор не снимаем с повестки дня вопрос о проведении в Грозном хотя бы одного матча финальной стадии чемпионата мира 2018 года. Я уверен, что Россия подготовится к мировому первенству лучше, чем любая другая страна. Сейчас достраивается инфраструктура, а в Грозном стадион, который признан комиссией УЕФА одной из лучших арен Европы, полностью готов принять любые сборные, любые матчи.

    У нас отличная тренировочная база. В городе большое количество отелей. Стадион находится в пяти минутах езды от аэропорта. Несмотря на то что «Ахмат Арена» располагается на окраине города, ехать от нее до центра всего три минуты. В отличном состоянии все дороги, в городе множество ресторанов и кафе.

    В общем, есть все, что нужно для болельщиков и футболистов», – сказал Кадыров.

    Напомним, 15 ноября в Грозном состоится товарищеский матч сборных России и Румынии.

    Источник: Известия

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    06.10.2016 01:58
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +47

      ,bpjy 6 октября 2016, 14:00

      Залупу чебурекам а не матч. Пусть радуются что их и так кормят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 6 октября 2016, 10:40

      если только пару товарок перед чм с крутыми сборными

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Adekvat07 6 октября 2016, 09:50

      я вообще обеми руками за, ну чечня и что? арена реально одна из лучших в россии, людей наоборот облагораживать надо, а не делать из региона 13-й район

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      rashidinho 6 октября 2016, 08:42

      шансы близки к нулю.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      valencia 45 6 октября 2016, 06:05

      Ни в коем случае

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 6 октября 2016, 05:39

      у кадырова пукан бомбит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Muhammed-666 6 октября 2016, 05:16

      Как провести там матч если стадион 30000, а стандарт чемпионата мира минимум 40000..??

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Muhammed-666 6 октября 2016, 07:35

      Поручить пересчитать кресла на стадионе Элле Панфиловой и Ко.

      -1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 6 октября 2016, 03:24

      Да, не, лично я не против... Но как представлю, что после Грозного эти же люди приедут, например, в Нижний и давай стоять по пробкам и "колесить" по ухабам на унылом фоне халуп 19-го века... Нет, уж лучше пусть сразу в реальность и безо всяких там контрастов.

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