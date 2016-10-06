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    Пуйоль: «Гвардиола изменит английский футбол»

    Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился размышлениями о перспективах Хосепа Гвардиолы в АПЛ.

    «Это самый большой вызов для Гвардиолы, но я думаю, что он изменит английский футбол.

    Многие говорят, что футбол там отличается, но методы работы Гвардиолы и давление, которое он оказывает на игроков, все изменят.

    Его главный вызов – изменить сам стиль игры. Сейчас в Англии играют прямолинейно, используя больших центральных защитников. Я бы не мог там играть, потому что слишком маленький.

    Гвардиола хочет начинать атаки сзади, используя умную игру вратарей. Это не значит, что он совсем не будет играть длинными передачами – это уже было в матче с «МЮ», когда они забили тремя касаниями – речь о стиле в принципе», – сказал Пуйоль.

    Источник: Mirror.co.uk

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    06.10.2016 01:25
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