Болельщики «Кубани» просят Путина предотвратить расформирование клуба

Болельщики «Кубани» зарегистрировали петицию на change.org, адресованную президенту РФ Владимиру Путину.

Фанаты просят главу государства помочь найти спонсора, как это было несколько лет назад сделано по просьбе болельщиков «Томи», и предотвратить расформирование клуба.

Напомним, недавно «Кубань» объявила о прекращении сотрудничества с Даном Петреску. Сообщалось, что за расторжение контракта клуб заплатит 50 миллионов рублей компенсации.