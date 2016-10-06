Болельщики «Кубани» просят Путина предотвратить расформирование клуба

Конечно , " КУБАНЬ ".....ещё из СССР , и честно жалко..........но где СКА Ростов - на - дону , КУЗБАСС Кемерово ......ЗВЕЗДА Ленинск - Кузнецк , ТЕКСТИЛЬЩИК Камышин , им не помогли.............
Болельщики «Кубани» зарегистрировали петицию на change.org, адресованную президенту РФ Владимиру Путину.
Фанаты просят главу государства помочь найти спонсора, как это было несколько лет назад сделано по просьбе болельщиков «Томи», и предотвратить расформирование клуба.
Напомним, недавно «Кубань» объявила о прекращении сотрудничества с Даном Петреску. Сообщалось, что за расторжение контракта клуб заплатит 50 миллионов рублей компенсации.