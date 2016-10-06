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    Болельщики «Кубани» просят Путина предотвратить расформирование клуба

    Болельщики «Кубани» зарегистрировали петицию на change.org, адресованную президенту РФ Владимиру Путину.

    Фанаты просят главу государства помочь найти спонсора, как это было несколько лет назад сделано по просьбе болельщиков «Томи», и предотвратить расформирование клуба.

    Напомним, недавно «Кубань» объявила о прекращении сотрудничества с Даном Петреску. Сообщалось, что за расторжение контракта клуб заплатит 50 миллионов рублей компенсации.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2016 00:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 8 октября 2016, 01:13

      Конечно , " КУБАНЬ ".....ещё из СССР , и честно жалко..........но где СКА Ростов - на - дону , КУЗБАСС Кемерово ......ЗВЕЗДА Ленинск - Кузнецк , ТЕКСТИЛЬЩИК Камышин , им не помогли.............

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 6 октября 2016, 06:52

      Трактористам из Краснодарского края не помогло, посмотрим, как поможет этим.

      -1
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      Рейтинг: +22

      Alexdrill 6 октября 2016, 05:05

      Путину больше делать-то не чего как футбольные команды спасать, ладно бы единичный случай был, а то то Химки, Томь, еще вроде с дальнего востока кто-то обращался

      -2
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > Alexdrill 8 октября 2016, 01:19

      Путин участвовал в развале СССР............ПУСТЬ СУКА ТЕПЕРЬ ГРЕХИ СВОИ ИСПРАВЛЯЕТ............При СССР , ПРОБЛЕМ У ФУТБОЛЬНЫХ КОМАНД НА ЛЮБОМ УРОВНЕ НЕ БЫЛО и денег хватало на всех............

      -1
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