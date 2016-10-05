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    Густафссон: «На первой тренировке чуть не умер»

    Новичок «Торино» Самуэль Густафсон пока не может похвастаться адаптацией на новом месте. Причина тому – разный уровень итальянского и шведского чемпионатов.

    «Я доволен, мне очень нравится в Италии, но здесь я вижу совершенно другой футбол. Мне нужно некоторое время, чтобы адаптироваться после игры в Швеции. Я понял это на первой тренировке, на которой чуть не умер.

    На новом месте все по-другому. Но это тот вызов, который я принял. Пока не знаю, когда смогу дебютировать в составе «Торино», но очень на это надеюсь», – рассказал Густафсон.

    Футболист перешел в «Торино» прошедшим летом.

    Источник: Football Italia

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    05.10.2016 11:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 5 октября 2016, 11:39

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