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    В Екатеринбурге будет потрачено 19 миллиардов на подготовку к чемпионату мира

    Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о затратах, которые заложены на подготовку Екатеринбурга к предстоящему чемпионату мира-2018. Называется сумма в почти 19 миллиардов рублей.

    «Финансирование мероприятий региональной программы по подготовке Екатеринбурга к играм чемпионата мира по футболу предусмотрено в объеме 18,9 миллиарда рублей. В том числе средства федерального бюджета составляют 1,5 миллиарда рублей, средства областного бюджета – 9,2 миллиарда рублей, средства местного бюджета – 1 миллиард рублей, а также внебюджетные источники – порядка 7,2 миллиарда рублей», рассказал Куйвашев.

    Напомним, что в Екатеринбурге пройдет четыре игры группового турнира.

    Источник: ТАСС

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    05.10.2016 06:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 5 октября 2016, 11:10

      Успеют пару стадионов отстроить пока Зенит Арена дотсраивается

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 5 октября 2016, 09:28

      Что-то мало как-то! Надо срочно увеличивать бюджет, а то так и опозориться недолго!

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