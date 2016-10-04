Доннарумма: «Отец запрещает мне делать тату и носить серьги, так что я не буду»

Вратарь «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма рассказал о влиянии родителей на свое отношение к делу.

«Я стараюсь тяжело работать и делать все возможное, потому что именно этому меня учили родители прежде всего. Особенно мама, которая всегда говорит, чтобы я был скромным и хорошо себя вел.

Папа продолжает работать плотником, но не хочет, чтобы я ему помогал, потому что я не так хорош в этом деле, как он. Папа всегда говорит: «Никаких тату и сережек в ушах», так что у меня никогда не будет этих украшений!», – сказал Доннарумма.