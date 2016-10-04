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    Балотелли: «Клопп посоветовал мне найти новую команду»

    Форвард «Ниццы» Марио Балотелли рассказал о причинах, заставивших его покинуть «Ливерпуль» нынешним летом. По словам итальянца, главный тренер красных Юрген Клопп не рассчитывал на него, как на игрока основного состава.

    «Клопп? Я его не знаю, так же как он не знает меня. По возвращении в «Ливерпуль» полтора месяца назад у меня состоялась с ним беседа. Он был не против, чтобы я остался, но при этом сказал, что не рассчитывает на меня, как на игрока стартового состава и посоветовал подыскать новую команду. Я ответил: «Спасибо, до свидания», – сказал Балотелли в интервью Daily Express.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2016 00:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 4 октября 2016, 13:03

      Может и к лучшему начал голы забивать глядишь наберет форму

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 4 октября 2016, 09:54

      ...удачи во Франции!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      alexandr1205 4 октября 2016, 07:32

      И это правильно.

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