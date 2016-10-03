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    Беленов: «Вызов в сборную России был отчасти ожидаемым»

    Голкипер «Анжи» Александр Беленов подчеркнул, что испытал приятные эмоции от вызова в сборную России. Тем не менее страж ворот считает, что ничего грандиозного и сверхъестественного в этом нет. Напомним, в национальной команде 30-летний игрок заменил повредившегося вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

    – Первыми новость сообщили клубные руководители. Сегодня в обед позвонили.

    – Для вас ведь это не первый вызов в сборную России? Еще Фабио Капелло приглашал, но тогда вы так и не сыграли.

    – Ну да. У меня дежавю. Как и тогда, четыре года назад, сборная снова играет в Краснодаре, снова осенью. Все то же самое.

    – Кто из знакомых первым позвонил, поздравил?

    – Да звонков, на самом деле, было много – я, если честно, сам в шоке. Звонили даже те, кто лет пять не звонил.

    – Где вас застала новость? В Москве?

    – Нет, я в Белгороде был, дома, у мамы. Обрадовались вместе с мамой.

    – Были какие-то планы на выходные? Вызов в сборную не помешал?

    – Были планы побыть дома. Но сборная – это же в радость. Поэтому с хорошими эмоциями собрался и поехал.

    – Сильные эмоции?

    – Приятно, конечно. А так, ничего грандиозного, ничего сверхъестественного.

    – Было предчувствие, исходя из собственной игры в сезоне, что такой вызов может состояться?

    – Надеялся, что вызовут. Понимал, что, если буду приносить в первую очередь пользу «Анжи», заметят.

    – С главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым еще не общались?

    – С тренером – еще нет, говорил пока только с администратором сборной, бытовые вопросы обсуждали.

    – Значит, завтра отправляетесь в Краснодар, где девятого октября пройдет товарищеская игра со сборной Коста-Рики?

    – Нет, я уже отправился. В дороге. Завтра буду в Краснодаре.

    Источник: ФК «Анжи»

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    03.10.2016 21:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +27

      Легенда Анжи 5 октября 2016, 14:26

      Удачи тебе Беленов.держи ворота на замке

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +97

      serzhio1 4 октября 2016, 16:53

      Удачи Александру, он давно заслуживает место в сборной

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 4 октября 2016, 09:12

      Хороший воротчик!

      -1
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