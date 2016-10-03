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    Веденеев: «Арбитр совершил одну ошибку, а у «Спартака» их тьма. Надо уметь проигрывать»

    Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев не считает, что в матче питерцев со «Спартаком» (4:2) в 9-м туре РФПЛ на результат повлияли судейские ошибки.

    «Когда на своей половине поля нарушил правила Кришито, счет был 3:2 в пользу «Зенита». Предположим, что защитник петербургского клуба получил вторую желтую карточку и удален с поля. И что дальше? Так ли развивалась в этот момент игра, что «Спартак» должен был обязательно перехватить инициативу и забить гол, уйти от поражения и вырвать ничью?

    Нет, игра шла с преимуществом «Зенита», и удаление Кришито на 85-й минуте не означало, что вот сейчас «Спартак» навалится на десятерых зенитовцев и сотворит чудо. Почти наверняка сегодня сообщалось бы, что «Зенит» вдесятером победил лидера. Сколько раз вообще в футболе за такое время проигрывающая матч команда забивает гол? Посмотрите статистику, и вы поймете, что это случается крайне редко. Тем более что перед «Спартаком» была не команда из ФНЛ, забравшаяся по кубковой сетке куда-то наверх, а «Зенит»!

    Судья не отменил чистый гол в ворота «Зенита». И он не придумал два пенальти в ворота «Спартака». Зато в паре эпизодов рефери не выписал вторые «горчичники» игрокам московского клуба. Что же в сухом остатке — судья совершил одну не результативную ошибку. Одну! Плохо, но хочется спросить: а сколько ошибок в этом матче совершила оборона «Спартака»? Тьму! Вот на этом, наверное, стоило бы сосредоточить свое внимание руководителям «Спартака». В бесчисленной череде ошибок, допущенных обороной обеих команд, есть одна судейская. Вот и все. Нужно уметь проигрывать. К победному для «Зенита» результату промах арбитра отношения не имеет», – заявил Веденеев.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    03.10.2016 10:46
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +36

      ZzzzzzzzZzzzzzzz 3 октября 2016, 13:12

      Спартак ни когда сам не проигрывает, то судьи мешают, то поле плохое, то после кубка устали не восстановилась, одни жалобы

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36

      ZzzzzzzzZzzzzzzz 3 октября 2016, 13:10

      Судья в обе стороны ошибался, чего только стоит рука попова перед своей штрафной в первом тайме

      2
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      Рейтинг: +76

      takca 3 октября 2016, 12:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Только во 2 м тайме 9 ошибок в пользу побирушек из зенита. Судья четко прососал что Спартак перехватил инициативу ну и осадил их согласно купленным билетам.

      -4
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      Рейтинг: -25

      Патриот_Руси 3 октября 2016, 12:32

      Весь мачт в ошибках

      2
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      Рейтинг: +44

      Kareon 3 октября 2016, 12:23

      Виденеев это ошибка арбитра роковая удаляй кришито и еще 10 минут у спартака впереди я думаю такой спартак зенит до давил бы и было бы одно очко

      0
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      Рейтинг: +11368

      alp > Kareon 3 октября 2016, 14:16

      какой "такой"? )))) спартак и на 2 гола не наиграл ))

      1
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      Рейтинг: +11368

      alp 3 октября 2016, 12:08

      все нормальные люди и вообще, прогрессивное человечество, это, бесспорно понимают. но упроротым спамовцам этого не понять )))

      2
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      Рейтинг: -25

      Патриот_Руси > alp 3 октября 2016, 12:34

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      Мамке твоей ночью это расскжу

      -6
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      Рейтинг: +11368

      alp > Патриот_Руси 3 октября 2016, 14:16

      ваще не в кассу, мущина. вы, когда не знаете, чего говорить, лучше помолчите ;-)

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 октября 2016, 11:53

      ВИДАТЬ И ТЕБЕ ОБЪЕКТИВНО ДУМАТЬ НУ НИ КАК ИЛИ ЖЕ ТЫ ПРОСТО МАТЧ НЕ СМОТРЕЛ.

      -3
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 3 октября 2016, 11:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ошибка это вы,и о этом страна не раз пожалеет

      -6
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 3 октября 2016, 10:53

      золотые слова,всё сказал правильно

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