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    Пятницкий: «Возможно, ничья была бы более закономерным исходом встречи «Спартака» с «Зенитом»

    Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий дал оценку игре красно-белых в матче с «Зенитом» (2:4) в рамках 9-го тура РФПЛ.

    «Игры между этими командами, в особенности в последние годы, проходят в бескомпромиссной борьбе. На мой взгляд, игроки атаки обеих команд превосходят футболистов оборонительной линии, отсюда и большое количество голов. Возможно, ничья была бы более закономерным исходом встречи, но «Спартак», до этого проигравший два матча, к минувшей игре подошел не в лучшем психологическом состоянии, в связи с чем команде не хватило концентрации. Отсюда и два пенальти. А так, думаю, многие и ожидали именно такого исхода, который мы в итоге увидели», – заявил Пятницкий.

    Источник: Rusfootball.info

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    03.10.2016 09:58
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