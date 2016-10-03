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    Валентин Иванов: «Повод говорить о судействе против «Спартака» есть»

    Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов дал оценку судейству в матче «Зенит»«Спартак» в рамках 9-го тура РФПЛ. Встреча завершилась победой питерцев со счетом 4:2.

    «Ситуация во втором тайме со срывом атаки «Спартака» должна была закончиться тем, что арбитр назначает штрафной, показав вторую желтую карточку Кришито – за срыв перспективной атаки. В момент нарушения правил главный арбитр Сергей Иванов бежал к месту событий и готов был давать свисток. Но в этот момент ассистент, который находился рядом с эпизодом, по радиосвязи сказал, что это не фол, что фола там нет. Далее пошла атака в другую сторону, назначен пенальти, что дало повод для разговора о том, что судейство было против «Спартака». Да, повод есть об этом говорить.

    У меня есть претензии по некоторым ситуациям, но они по решениям в обе стороны. И, не случись того самого момента, это был бы рабочий разговор внутри сообщества. Но то, что случилось, дает иной повод для раздувания скандала. Момент произошел — это наша вина. Ситуация нерядовая, и именно поэтому говорю сейчас, а не несколько дней спустя, уже получив рапорт инспектора. Я говорил с инспектором, с судьями – мне объяснили, как все случилось. И, конечно, это очень плохо. Таких вещей быть не должно», – заявил Иванов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.10.2016 09:37
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 3 октября 2016, 17:36

      Хотелось бы узнать какое наказание получит арбитр. Пора уже вводить штрафы за такое судейство в размере его месячной зарплаты и отстранение от работы на год без содержания.

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 октября 2016, 14:22

      А толку от этих извинений, когда результат есть, очки расписаны, продажный судейка любуется на свой банковский счёт...

      1
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 3 октября 2016, 14:08

      победил не победил бы спартак-это одно, но когда судья ломает всю игру,это позор.да и футболистам зенита радоваться такой победе просто стыдно!!!

      3
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      Рейтинг: +160

      veltrener 3 октября 2016, 13:59

      чтобы грязные не говорили потом, что у судьи была только одна ошибка и всё равно они бы победили, вот пожалуйста я заскриншотил эпизод при счёта 3:2, когда подавался угловой в начале 84-ой минуты http://my.jetscreenshot.com/22207/20161003-anhh-197kb.jpg Мяч летел в ворота, но путь был преграждён рукой. Был только один повтор данного эпизода, после которого сразу переключились на другой эпизод, а затем НИ РАЗУ не повторили данный момент! Надо понимать, что победа такая же грязная как и сами бомжи и только аморальные люди могут отрицать судейство в пользу газового проекта!

      3
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      Рейтинг: +483

      headdevil 3 октября 2016, 13:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Один фиг Зенит бы победил

      -7
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      Рейтинг: +40

      Даньчез 3 октября 2016, 12:42

      угар. вся москва бесится с того, что якобы Зениту подсуживали. причем не случись эпизода с Кришито и последующим пенальти, никто бы из вас действительно ничего не сказал на этот счёт после матча. да, в этом эпизоде судья накосячил, но так для справочки - до этого момента судья щадил спартак, не свистнув несколько фолов, и не давая ЖК в очевидных грубых эпизодах (Бокетти и тд). Также он неоднократно своими нелепыми свистками прерывал атаки Зенита - учись у судьи из матча с Маккаби, товарищ судья. Тот всё разрулил как надо, в соответствии с новыми правилами.
      оба пенальти абсолютно заслуженных, спорить глупо, только дегенераты будут спорить. а спартак забил половину своих голов просто из-за идиотской ошибки Лодыгина - считай, подарок. глупо винить судью в проигрыше, если тот ошибался в обе стороны, а сами в атаке ничего не показали, при этом провалившись в обороне.
      вперед, минусуйте, идиоты :)

      -2
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Даньчез 3 октября 2016, 13:00

      Да тут хрюшки ебунтые ползуют,ищут оправдания своим неудачникам ебаным,которые АЕКУ сосут

      -1
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      Рейтинг: +160

      veltrener > Даньчез 3 октября 2016, 13:02

      первый пеналь вворота спартак исключительно на усмотрение судьи, ибо не рука нашла мяч, а мяч нашёл руку. Как потом впоследствии стало ясно - судья заряженный и поэтому спартак был абречён получить вот такой пеналь в спорной ситуации. Но самое интересно в другом - почти никто не показывает и не говорит о эпизоде во втором тайме, при счёте 3:2, когда мяч в схожей ситуации попал в руку зенитовцу. Тут боевая ничья, зенит не смотрелся лучше, но благодаря беспределу грязных опять тащат за уши

      2
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      Рейтинг: -25

      Патриот_Руси 3 октября 2016, 12:38

      Админресурс хочет титутлы, а как похеру

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 3 октября 2016, 12:22

      Игра с запашком, даже с лепешкой... бомжи в статусе "кабинетных" почти догнали коней

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      Рейтинг: -161

      narkozanos > ufos73 3 октября 2016, 13:01

      Хуеплётина,привет лохомотам скоро передаешь на дне

      -3
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      Рейтинг: +14

      MastaRave 3 октября 2016, 12:20

      Судья загубил матч, но думаю, Зенит бы все равно выиграл

      1
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      Рейтинг: -176

      Шнюхинс 3 октября 2016, 12:17

      Конченые уроды орбитры, я просто в шоке. Имел я их куда не положено иметь

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