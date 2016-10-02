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    Дзюба заявил, что никогда не простит «Спартаку» некоторых вещей

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 9-го тура РФПЛ против «Спартака» (4:2) заявил, что никогда не простит московскому клубу некоторых вещей. Напомним, 28-летний форвард являлся игроком красно-белых с 2006 по 2015 год.

    «Являются ли для меня матчи против «Спартака» принципиальными? Я как-то дал себе слово, что буду забивать в каждом матче. В какой-то степени восторжествовала справедливость. Я никогда не прощу «Спартаку» некоторых вещей. Эмоции захлестнули после гола, поэтому натянул так футболку. Но раньше за подобное празднование не давали желтых карточек», – сказал Дзюба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.10.2016 22:37
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    Комментарии16
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      Рейтинг: -25

      Патриот_Руси 3 октября 2016, 12:00

      Купленный Вираж будет ходить в футболках шлюбы и радоваться.
      и танцевать еврейские танцы. Вираж давно не русский движ

      0
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 3 октября 2016, 08:19

      деревянный задрот продолжает скулить

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 3 октября 2016, 07:14

      Ты сколько ныть ещё будешь? Закройся

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 октября 2016, 06:45

      Видать к тебе еще мягко относились-но не переживай дерево,сейчас ты играешь в команде которая финансами себе пробивает дорогу на верх-раз сами не можите так КУПИТЕ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +415

      radga 3 октября 2016, 06:05

      Друзья, а кто такой этот дзюба. Пройдет время - все станет на свои места. Поверьте никто не вспомнит даже о нем.

      -1
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 3 октября 2016, 00:46

      Эмм, я видел это интервью после матча по ТВ, там было сказано по-другому. Хоть изменили и вырезали немного, но смысл немного поменялся. Зачем менять текст? Чтобы Дзюбу поставить в положение?

      Он всё доказал сегодня своим голом.

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 3 октября 2016, 00:23

      Ну всё! Теперь точно Спартак без трофеев останется. Дзюба футболку свою вам не подарит.

      1
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      Рейтинг: +272

      Inks 3 октября 2016, 00:18

      Спартак со многими игроками поступает по-свински. Даже легенд клуба умудряются выгонять. Что уж тут говорить про рядового Дзюбу...

      5
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      Рейтинг: +107

      alteper 2 октября 2016, 23:27

      Обиженый маленький мальчик....что тут сказать.Дзюба к сожалению может и профессионал в футболе,но в душе он еще в детском саду.Прощать надо всегда,ибо обида может человека разрушить изнутри и сделать его злым.Я бы сказал на этот коммент Дзюбе вот что.Что человек посеет то и пожнет.Никогда обиженные люди не были счастливы.

      1
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      Рейтинг: +319

      семенчик 2 октября 2016, 23:23

      задалбал этот дзюба

      -3
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