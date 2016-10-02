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    Клопп: «У Лаллана нет шансов сыграть за сборную»

    Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Адам Лаллана не сыграет в ближайших матчах национальной команды из-за травмы паха. Об этом сообщил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп после матча седьмого тура АПЛ против «Суонси» (2:1).

    «У него нет шансов сыграть за сборную. Я надеюсь, что ему хватит дней 15–16 на то, чтобы восстановиться и вернуться на поле», – сказал Клопп.

    8 октября сборная Англии в рамках отборочного турнира на ЧМ-2018 сыграет против команды Мальты, 11 октября – против Словении.

    Источник: BBC

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    02.10.2016 01:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 2 октября 2016, 08:49

      Жаль. Здоровья. И Ливерпулю он явно сейчас нужнее нежели сборной.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 2 октября 2016, 04:10

      Клопп оживил ливерпуль с таким составом

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