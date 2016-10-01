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    Зидан: «Меня не беспокоит форма Роналду»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями накануне матча седьмого тура Примеры против «Эйбара».

    «Чтобы побеждать, мы должны создавать моменты. Мы это и делаем, но нам нужно более эффективно их реализовывать. Возможно, в последнее время нам не хватало лишнего гола.

    Если ведешь с разницей всего в один мяч, то может произойти что угодно – как в матчах с «Боруссией» и «Лас-Пальмасом».

    Меня не беспокоит форма Роналду. Он очень тяжело работает, его состояние становится все лучше и лучше.

    Когда он не забивает, то все говорят, что он плохо сыграл. Я к этому отношусь не так. Он становится лучше с каждым днем, шаг за шагом», – сказал Зидан.

    Матч «Реал» – «Эйбар» состоится в воскресенье, 2 октября. Начало – в 17:15 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    01.10.2016 20:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 октября 2016, 20:28

      "Он очень тяжело работает..." - Корявый перевод, ага, можно подумать, что работает с натугой, через не могу.

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