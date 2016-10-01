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    Орлов: «Алкмаар» – команда приготовишек, а не мастеров»

    Комментатор Геннадий Орлов отметил низкий уровень соперника «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы голландский «АЗ Алкмаар». Питерцы во 2-м туре на своем поле разгромили голландский клуб со счетом 5:0.

    «Алкмаар» недооценил «Зенит», недостаточно подготовился. Голландцы играли против «Зенита» слишком авантюрно. Четыре защитника располагались так далеко друг от друга, что в зоны между ними зенитовцы постоянно и вбегали. Если у АЗ и был какой-то план на игру, «Зенит» сразу же его опроверг. Больших сложностей соперник для петербуржцев не создал. Возьмем эпизод с первым голом: Жулиано пропускает мяч – он без опеки, получает передачу Кокорин – и его никто не держит. Слишком вольная игра АЗ. Ни разу они не прихватили прессингом, ничего особенного «Зениту» не противопоставили.

    Класс голландцев оказался заметно ниже, и это после матча даже сам главный тренер «Алкмара» признал: у его команды с «Зенитом» большая разница в классе. Он сам, тренер голландцев, никаких тактических уловок не придумал. Хотя на пресс-конференции до матча был таким заносчивым, уверенным в себе. А на поле стало ясно: АЗ – команда приготовишек, а не мастеров.

    Нужно, чтобы «Зенит» такой крупной победой себя не убаюкал. Ведь в группе Лиги Европы зенитовцы и обязаны обыгрывать всех соперников, уровень совершенно разный», – заявил Орлов.

    Источник: «Советский спорт»

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    01.10.2016 07:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3420

      AZ 3 октября 2016, 08:45

      С таким бюджетом и тульский Арсенал будет чемпионом... К чему этот комментарий от орлова? Чтобы выебнуться зенитом перед АЗ?

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 1 октября 2016, 11:56

      Надеемся увидеть хороший футбол,качественный...

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 1 октября 2016, 11:28

      Как же достал этот старый олень!А почему же вы уважаемый не говорили так про Зенит,когда вас израельский клуб возил по полю и 3 банки отгрузил??Зенит должен с такими вложениями играть в ЛЧ,но как мы видим играет в ЛЕ.Орлов опять нарядился в Халка,в шарфе и гетрах голубых ходит по дому и радуется,что мертвый АЗ обыграли с крупным счётом!

      3
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      Рейтинг: +107

      nikita08 1 октября 2016, 11:08

      Деда Гена жжет.

      0
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      Рейтинг: +11368

      alp 1 октября 2016, 10:01

      опять, старый, слова попутал. хотел ведь сказать подготовишек

      1
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 1 октября 2016, 07:52

      Где и кем был зенит до Газпрома ??? Сейчас уровень команды определяется количеством вложенных в нее денег. Трансферная стоимость АЗ 35 млн евро, зенита 191,5 млн евро. АЗ вряд ли может позволить себе упиться Халка или ему подобных игроков. Поэтому не стоит высокомерно говорить об игрочишках и приготовишках.

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