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    Лига Европы. «Краснодар» разгромил «Ниццу»

    В матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» обыграл «Ниццу» со счетом 5:2. В составе краснодарцев по два гола забили Жоаозиньо и Ари, еще один мяч на счету Федора Смолова. За гостей забивали Балотелли и Вильян Кипрен.

    После двух туров «Краснодар» имеет шесть очков, «Ницца» осталась без набранных баллов. В этой группе также выступают «Шальке» и «Зальцбург».

    Лига Европы. Групповой этап. Группа I. 2-й тур

    Краснодар (Россия) – Ницца (Франция) – 5:2 (2:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Смолов, 22; 2:0 – Жоаозиньо, 33; 2:1 – Балотелли, 43; 3:1 – Жоаозиньо, 65 (с пенальти); 3:2 – Киприен, 71; 4:2 – Ари, 86; 5:2 – Ари.

    Краснодар: Крицюк, Торбинский, Налдо, Гранквист, Енджейчик, Каборе, Подберезкин (Лаборде, 74), Эбуэ, Ахмедов (Газинский, 59), Жоаозиньо, Смолов (Ари, 29).

    Ницца: Кардиналь, Сарр, Данте, Байссе, Перейра, Дальберт (Кипрен, 66), Сери, Эйссерик, Косьелло (Вальтер, 79), Бельханда, Балотелии (Плеа, 46).

    Предупреждения: Налдо, 50; Гранквист, 55 – Сери, 45+1; Байссе, 63; Кардиналь, 69

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.09.2016 21:53
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 30 сентября 2016, 07:57

      Быки молодцы!!!...продвигают рейтинг российского футбола)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 30 сентября 2016, 01:07

      Браво!Спасибо за победу и красивую игру!!!

      2
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      Рейтинг: +12324

      Вомбат 30 сентября 2016, 00:18

      Нельзя после таких игр на том же уровне проводить официальные матчи, имея не более полных двух суток на восстановление. Если быки в воскресенье проиграют, нельзя будет бросить в них камень.

      3
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 29 сентября 2016, 23:21

      ЖЕЛАЮ КРАСНОДАРУ БЫТЬ БОЛЕЕ СТАБИЛЬНЫМ....НЕЛЬЗЯ ПОСЛЕ ТАКОЙ ИГРЫ С ЛИДЕРОМ ЧЕМП. ФРАНЦИИ БЛЁКЛО ИГРАТЬ В ДОМАШНЕМ ЧЕМПИОНАТЕ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      товрос 29 сентября 2016, 23:09

      не надо ничего говорить,им все тренер скажет,а мы скажем им СПАСИБО!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 29 сентября 2016, 22:59

      Веселый был матч, молодцы южане

      2
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 29 сентября 2016, 22:57

      ВСЕХ С ПОБЕДОЙ! ФЕДЕ ЗДОРОВЬЯ!

      2
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      Рейтинг: +14

      Nazar800 29 сентября 2016, 22:27

      Бородино ...

      3
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 29 сентября 2016, 22:10

      Просто замечательно !Успехов в след. играх!!!

      4
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 29 сентября 2016, 22:05

      Паштет из "лягушатников" состоялся, было очень смачно.

      4
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин > Андрей Ермошин 29 сентября 2016, 22:06

      Спасибо КРАСНОДАРУ!!!

      4
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