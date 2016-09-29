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    Ловчев: «Ростов» должен был обыгрывать ПСВ»

    Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев дал свою оценку игре «Ростова» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ (2:2).

    «ПСВ заставил играть хозяев в выгодный ему футбол. Атака на атаку, скорости, позиционное нападение. «Ростов» так не играет: он сначала защищается, потом разжимается, как пружина.

    Не потому ли Бердыев выбрал несвойственную ему тактику, что был не уверен в собственной защите? Вряд ли. До игры такое не решается по большому счету. Наметить можно что угодно, но если ты только что забил, собрался закрыться и вдруг пропускаешь… Да еще получил 0:5 перед этим… Такое меняет планы и модели. Приходится раскрываться, играть не в свой футбол.

    Именно таким он и был в среду, футбол, — не ростовским. Хотя и привлекательным, смотрибельным. С эмоциями и отраженным пенальти. ПСВ по меркам «Ростова» — хорошая команда. Но обыгрывать ее можно было», — сказал эксперт.

    Первый матч Лиги чемпионов в Ростове. Почему это круто, но сыро

    Источник: «Советский спорт»

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    29.09.2016 11:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 29 сентября 2016, 18:45

      Гранат был 12 игроком ПСВ: рикошет, удар в свою перекладину-два неуклюжих касания-2 гола! Да и Терентьев наошибался!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 29 сентября 2016, 15:29

      Хорошо, что 2:2, а то могло быть и 2:4

      -1
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      Рейтинг: -256

      balaton78 29 сентября 2016, 12:24

      Все равно Ростов красавцы! Еще возьмут свои очки в Лиге Чемпионов!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 29 сентября 2016, 12:12

      Не хватило концентрации в ключевых моментах матча, и, естественно удачи, хотя в случае с пенальти удача была на стороне Ростова.

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 сентября 2016, 11:54

      Соглашусь. ПСВ был ничуть не сильнее Андерлехта и Аякса, которых Ростов уже обыгрывал. Чуток бы везения и осмотрительности и пропущенных голов могло бы и не случиться.

      2
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