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    Бердыев: «ПСВ – типичная голландская команда примерно одного уровня с «Аяксом»

    Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев поделился ожиданиями накануне матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ.

    «ПСВ – типичная голландская команда примерно одного уровня с „Аяксом». У ПСВ организованная в деталях команда, это важно. Команда более опытная, чем у «Аякса». И у ПСВ меньше слабостей, чем у «Аякса», – сказал Бердыев в документальном фильме «Больше, чем команда».

    Также он поделился размышлениями о тренерском штабе ростовчан и поражении от «Баварии» (0:5).

    «У меня один из сильнейших тренерских штабов в России. У нас нет мелочей. Если мы за что-то беремся, стараемся сделать это основательно. Для футболистов база должна быть домом. Это то, что нужно создать прежде всего. Если тренерский штаб делает одно, а руководство и база другое, то результата не будет.

    Если бы мы были в группе без топ-клубов, для меня это было бы разочарованием. Когда в группе есть такие команды, как «Бавария» и «Атлетико», это для болельщиков праздник.

    Такое поражение от «Баварии», со счетом 0:5, оно тоже должно быть. Чтобы нам было больно, чтобы мы сделали правильные выводы. Поражение должно учить. Думаю, игроки после этого поражения сделают серьезные выводы. Это не чемпионат России и даже не Лига Европы. Здесь цена одного неправильного перемещения чревата серьезными последствиями.

    Даже после 0:5 от «Баварии» болельщики нас встречали, даже в такую тяжелую минуту они рядом. Знаете, мне стыдно садиться в такси, ходить к стоматологу, потому что с меня не берут денег. Везде стыдно, где с меня не берут денег. С другой стороны, я, конечно, рад. Ведь для людей это радость, они живут этим, переживают вместе с нами».

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.09.2016 21:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12324

      Вомбат 28 сентября 2016, 23:42

      Да, ПСВ заметно сильнее Аякса. Да и потеря Кудряшова сказалась. Терентьев Федору не замена. Так что сегодняшняя ничья - отскок.

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 28 сентября 2016, 22:45

      Ну ПСВ посильнее аякса сейчас

      2
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      Рейтинг: +332

      семечкин 28 сентября 2016, 22:32

      Удачи бердыевским пацанам!!!!

      2
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