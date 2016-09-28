Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сон может уйти из «Тоттенхэма» в армию Южной Кореи

    Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хонг-Мин может покинуть клуб для прохождения обязательной службы в армии Южной Кореи.

    24-летний футболист еще не прошел военную службу и должен сделать это до 28 лет. Он мог избежать этого, если бы сборная Южной Кореи завоевала медали Олимпиады – это освобождает южнокорейских спортсменов от армии. Кроме того, Сон сможет ограничиться четырехнедельными военными сборами, если в составе национальной команды победит на Азиатских играх в 2018 году.

    В противном случае ему придется отслужить полный срок – 21 месяц.

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.09.2016 20:21
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 сентября 2016, 11:34

      Кстати, по законам Республике Корея за отказ служить в армии - 18 месяцев за решеткой так что есть выбор.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 29 сентября 2016, 09:32

      А зачем сейчас то, вон ещё 4 года до 28 лет. Да и шансы на Азиатских играх будут. Это мотивация, что если хорошо будет играть, то всего на 4 недели. Так что всё слухи. Контракт доработает, а там уже пусть идёт служить если надо. А почему в ЦСКА никто не служит - им и по названию положено.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +577

      yurdin 29 сентября 2016, 05:59

      Гинер мог бы подсуетиться, чтоб он был откомандирован в ЦСКА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 29 сентября 2016, 01:49

      Одна армия, перетёрла с другой) Точки соприкосновения были найдены) Кореец пойдёт служить и точка - так было решено на собрании генералов в баньке с девочками...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 29 сентября 2016, 00:22

      Усилит сеульский ЦСКА

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Патриот РФ 28 сентября 2016, 22:04

      Ахаха, кони с корейской армией добазарились

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      sancool1 28 сентября 2016, 21:03

      пусть идёт, запарил Российским клубам забивать)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 28 сентября 2016, 20:54

      Забавно будет если забреют парня! Интересно а в контракте его как то такой залёт оговорён

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 28 сентября 2016, 20:23

      Это месть гинера

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11