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    Покеттино: «Заработали важные три очка в очень тяжелой игре»

    Главный тренер «Тотенхэма» Маурисио Покеттино отметил важность победы над ЦСКА в гостевом матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    – Это была очень тяжелая игра в Москве. Мы перетерпели стартовый натиск и добыли три очка. После 70 минуты пришел нужный гол. Теперь двигаемся дальше.

    – После первой замены Сон пошел играть центрального нападающего. Почему вы так сделали?

    – Мы полностью перестроили игру. Н'куду – быстрый игрок, который вышел на левый фланг. Мы перестроились и в итоге забили гол. Я очень доволен заменами. Замены не всегда срабатывают, но сегодня нам повезло и мы выиграли.

    – В игре против «Монако» вы ругали игроков, требуя от них больше рвения к победе.

    – Я сказал игрокам все в лицо. После матча я был недоволен, но должен был предъявить претензии и к себе. В игре с «Монако» при этом было не так все плохо, потому что пропустили два гола за короткий отрезок времени. Но сейчас мы должны забыть прошлое и двигаться дальше. Впереди важнейшая игра с «Манчестер Сити».

    – После этой победы вы действительно заявили о своих претензиях на выход из группы?

    – Это важнейшие три очка, добытые на выезде. Осталось четыре игры. Мы будем играть дальше, но, конечно, наши шансы после сегодняшней победы увеличились.

    – Сказалось ли на вашей игре отсутствие Кейна?

    – Нет. Его отлично заменил Сон. Он забил три гола в последних двух играх. Для нас каждый игрок важен и мы будем играть теми, кто здоров и готов.

    – Победа получилась непростой. Дает ли это дополнительный бонус команде?

    – Сейчас слишком рано так говорить. Мы стараемся идти от игры к игре. Сегодня мы одержали важную победу, но дальше будем смотреть по дистанции. Стараемся быть лучше от игры к игре.

    – Вы приехали в Москву без пяти ключевых игроков. Что эта победа говорит о силе вашей команды?

    – Действительно. Наша команда состоит из множества футболистов. Сегодня многие новые игроки получили шанс себя проявить и заслужить место в основе. Хочу поблагодарить и наших болельщиков, которые приехали поддержать команду. Мы это очень ценим, – приводит слова Покеттино корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.09.2016 00:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 сентября 2016, 08:28

      Заслуженная победа шпор.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Texac777 28 сентября 2016, 06:23

      Кони сдулись

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Texac777 28 сентября 2016, 08:29

      Ага, пробка вылетела.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 28 сентября 2016, 01:05

      "Мы перетерпели стартовый натиск..."
      Когда? Может мы с сеньором Поккетино разные матчи смотрели?

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > cska-62 28 сентября 2016, 08:30

      Скорее всего это издержки перевода от А. Плеханова, ага.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Aztec58 28 сентября 2016, 14:32

      Вполне возможно. Или привычный штамп для интервью на выезде. Поккетино же не мог представить, что его полудублю отдадут в Москве инициативу сразу... Делай, что хочешь! Ну и, давая интервью, он думал о чём-то другом, своём и личном (или общественном?), выдавая привычные штампы... Такое часто бывает... Например, на праздничных официальных мероприятиях, когда вне конференц-зала уже накрыт банкетный стол... :-)))) Ещё в советское время некоторые руководители такие перлы выдавали! Один, например, тайный битломан, уже приняв рюмочку, закончил свою речь так: "Леннон жил, Ленно жив, Леннон будет жить!" И, спускаясь с трибуны, покачиваясь, стал напевать "Imagine"...

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