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    Алексей Березуцкий: «ЦСКА мог рассчитывать максимум на ничью»

    Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итоги домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором армейцы с минимальным счетом уступили «Тоттенхэму».

    «Было непросто выйти на замену в такой встрече, но у меня уже имеется опыт. Жаль, что до конца игра не получилась. Наверное, ничья – это максимум, на что мы могли рассчитывать.

    Порадовал полный стадион. Болельщики помогали, но мы, к сожалению, не смогли их порадовать», – сказал Березуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.09.2016 00:15
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +32

      int5 28 сентября 2016, 18:24

      Молодец честно признался

      0
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      Рейтинг: +97

      serzhio1 28 сентября 2016, 09:17

      Это вам не с торпедонами играть. Хорошо хоть успели открыть стадион победой )

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 28 сентября 2016, 09:03

      Этот опыт до задницы, каждый раз,что в клубе,что в сборной опытом прикрываются.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 сентября 2016, 08:01

      Ага, 4-е место в группе - самое то.

      0
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      Рейтинг: +102

      Ker0s 28 сентября 2016, 07:52

      С таким настроем в футболе делать нехуй, не то что выходить.

      0
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      Рейтинг: +988

      опус 2 28 сентября 2016, 04:58

      С таким настроем ,не стоило выходить.

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 28 сентября 2016, 01:29

      Адекватная оценка матча.

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 28 сентября 2016, 00:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хоть смог признать, что не ровня европейским командам

      -4
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      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > Фан666 28 сентября 2016, 01:04

      Слуцкий об этом чуть ли не каждый раз говорит, но альтернативно одаренным это надо повторять каждый день по несколько раз, а то память слишком короткая.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Фан666 28 сентября 2016, 08:02

      Зато с самоварным золотом РФПЛ, ага.

      2
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 28 сентября 2016, 00:27

      эх олёша олёша

      0
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