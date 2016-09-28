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    Слуцкий: «Большую часть времени план ЦСКА удавался»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился наблюдениями от поражения в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (0:1).

    – Мы понимали, что «Тоттенхэм» будет много владеть мячом, играть позиционно. Настраивались на то, что придется много обороняться. В целом план большую часть времени удавался. Несмотря на преимущество «Тоттенхэма» у нас возникали опасные моменты. Обидно, что пропустили такой гол. До сих пор не могу сказать, что там по офсайду. У нас можно вспомнить удар Еременко, момент Фернандеса. К сожалению, реализация сегодня была не на том уровне, на котором хотелось бы.

    – С чем связана замена Василия Березуцкого на Алексея?

    – Вася Березуцкий играл с повреждением. Он поэтому был заменен в игре с «Краснодаром». Не секрет, что у Василия было повреждение спины. Первый тайм он выдержал, но на второй выйти не смог. Не думаю, что эта замена на что-то повлияла, – цитирует Слуцкого корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.09.2016 00:07
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 28 сентября 2016, 19:24

      Видать хорошо шмалянули "ПЛАН" Слуцкого...

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 28 сентября 2016, 10:50

      Дзагоева не было... Задолбали все с этой причиной.... Выходит когда Дзагоев поправиться,возьмем лигу чемпионов... Бред... Игры не было!!! И нет перспективы.... Со средной по европейским меркам командой,играем как трусливые зайцы... И это наш чемпион!

      5
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 28 сентября 2016, 09:59

      Какой план, Леня ? Опять на ничейку тянул. Достала твоя трусость. А вообще, все плохо. Средняя линия, без Дзагоя, -никакая. Ерема не стал лидером команды. Траоре, как оказалось, даже не Дзюба, на лавке никого...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 28 сентября 2016, 09:58

      как всегда максимум 3е место в группе.Зачем цска играет в ЛЧ.Какой смысл мучится.

      5
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      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 28 сентября 2016, 09:34

      Думаю, что болельщикам ЦСКА так расстраиваться не стоит. По справедливости, должна была быть ничья. Но нелепый гол всё испортил. И потом Л Ч , это не чемпионат России, где все гораздо проще и удобнее, что бы завоевать чемпионское звание.

      -2
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 28 сентября 2016, 09:32

      Как не было игры команды, так проблесков и не видно. Поперечные пасы между защитниками и вратарем, бездарные навесы в штрафную, в надежде на авось, футбольной мысли - 0, ну может быть, по самоотдаче Вернблума можно поставить 4-, а то бы счет был более крупным.

      2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 28 сентября 2016, 09:30

      С таким составом тягаться со 2й (на данный момент) командой АПЛ невозможно. Увы...

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 28 сентября 2016, 09:01

      Если план был - не пропустить гол, не бить по воротам соперника и надеяться на автогол, то не вышло ничего. Двойка Леня, жопу готовь.

      3
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      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 28 сентября 2016, 08:30

      Гнать Слуцкого из ЦСКА!!! Хватит позориться! Не одного 100% голевого момента, с его дебильной трусливой тактикой, играть у своих ворот. И это Чемпион России!? Парни раскрепостились, ожили только на последних минутах, без Слуцкого, уверен, весь матч могли так поиграть, и нам веселее, интереснее было бы смотреть, может и голы бы были. Отдать хряка бесплатно в Спартак и конкурента не будет. Бердыеча надо тактику прививать - с высоким прессингом, переходящим в атаку.

      1
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      Рейтинг: +1481

      GM > Ник_ЦСКА 28 сентября 2016, 19:05

      Сегодня будем смотреть на тактику Бердыева. Хорошо бы, чтоб не как в прошлый раз...

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 28 сентября 2016, 08:04

      Шпоры были объективно сильнее и заслуженно победили, ага. По плану Слуцкого можно обыграть разве что Оренбург и Томь.

      -1
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