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    Венгер: «Базель» вряд ли будет боятся «Арсенал», ему нечего терять»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от игры второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем». По словам наставника, швейцарцы не будут бояться «канониров». Встреча состоится в среду, 28 сентября, и начнется в 21:45 мск.

    «В прошлом году мы безобразно стартовали в групповом турнире, чем сами осложнили себе жизнь. Мы на своей шкуре почувствовали, что означают две первые игры. При удачном начале шансы на выход из группы значительно увеличатся. Мы провели прекрасную игру в субботу, но давайте продемонстрируем, как мы умеем перенести отличный футбол из одного матча в другой.

    «Базель» имеет громадный опыт в Лиге чемпионов, их явно нельзя назвать новичками. Вряд ли они будут испытывать страх, тем более им просто нечего терять «, – сказал Венгер.

    Источник: Skysports

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    27.09.2016 21:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 28 сентября 2016, 13:36

      А чё Базелю бояться. Они за это время ни одного гранда обыгрывали и даже оставляли их за пределами турнира, было дело. Будут биться как всегда. Это же не поляки и бельгийцы, а очень опытная и непредсказуемая команда.

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      Рейтинг: +132

      murakami777 28 сентября 2016, 07:33

      good luck, Gunners!

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