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    Кириченко: «В группе Лиги чемпионов «Ростов» может набрать очки не только в матчах с ПСВ»

    Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко накануне поединка второго тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ рассказал о подготовке команды к завтрашней игре. Кроме того, наставник подчеркнул, что для желто-синих каждый матч в группе является определяющим. При этом он отметил, что дончане способны заработать очки не только во встречах с голландским клубом.

    – Как прошла подготовка и участвовал ли в ней Курбан Бердыев?

    – Подготовка проходила в штатном режиме. Ввиду плотного графика матчей в основном это были восстановительные мероприятия. Курбан Бекиевич проводил все тренировки, все как обычно по программе.

    – Судя по общению со спекулянтами, завтра может не быть аншлага. Будет ли это проблемой?

    – К счастью или к сожалению, я не занимаюсь распространением билетов, но, конечно, хотелось бы увидеть полный стадион.

    – С учетом турнирной ситуации этот матч будет определяющим для перспектив команды в Лиге чемпионов?

    – Каждый матч – определяющий. Почему все нас хоронят и полагают, что только против ПСВ мы можем набрать очки? ПСВ – классная команда, они не должны были проигрывать «Атлетико» в первом туре. Мы будем стараться достичь максимума в каждой игре. Конечно, первый матч с «Баварией» нам не удался, в том числе потому, что это была дебютная игра и мы не справились с волнением.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.09.2016 18:41
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 28 сентября 2016, 06:24

      Давай , Кириченко набирай!....меньше звезди больше побеждай....удачи Ростову!!!

      -1
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      Рейтинг: +102

      Ker0s 27 сентября 2016, 21:11

      Русский авось в помощь!

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 27 сентября 2016, 21:01

      удачи и везения ЦСКА и РОСТОВУ

      1
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      Рейтинг: +144

      человек просто 27 сентября 2016, 20:50

      Интересно сколько нужно свободного времени, чтобы отвечать почти на каждое сообщение.Наверно человек инвалид с головными проблемами.Понятно каждый болеет за свой клуб. Но что касается Еврокубках мы должны болеть за наших за Россию

      0
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      Рейтинг: +54

      Коняга со стажем 27 сентября 2016, 20:41

      ПСВ по уровню такой-же как и наши клубы из верхней части таблицы. Название только гордое и история осталась. Такие же деревяхи, играющие в бей-беги. Можно и нужно их делать, чего и желаю дончанам.

      1
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 27 сентября 2016, 20:18

      Сегодня болеем за ЦСКА, завтра за Ростов, удачи обоим.

      3
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      Рейтинг: +10

      lalana1410 27 сентября 2016, 19:58

      123

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      Рейтинг: -10693

      Зенит оле оле ола 27 сентября 2016, 19:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      да соснёт ваш колхозный растов)))бугагагага

      -6
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      Рейтинг: +453

      Evgenii1 > Зенит оле оле ола 27 сентября 2016, 20:10

      бугагуй ,а как ты пережил ,что твоему великому зениту очко вырвали в прошлом туре?

      2
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      Рейтинг: -10693

      Зенит оле оле ола > ROSTOV SUPER 27 сентября 2016, 20:45

      рахитов ты чего такой злой-месячные?)))бугагагага

      0
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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 27 сентября 2016, 19:30

      Билетный отдел твари еще те, все сделали для того, чтобы стадион не заполнился

      0
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      Рейтинг: -10693

      Зенит оле оле ола > FanatSerj 27 сентября 2016, 19:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      бугагага))у вас трибуны принадлежат разным барыгам)))бугагагага

      -8
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      Рейтинг: -10693

      Зенит оле оле ола > ROSTOV SUPER 27 сентября 2016, 20:46

      рахитов ты чего такой злой-месячные?)))бугагагага

      0
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      Рейтинг: -50

      Karrerim 27 сентября 2016, 19:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      смешно)))

      -5
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