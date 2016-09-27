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    Моуринью поговорил с Матой о продлении контракта

    Хавбек «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, по всей вероятности, продлит трудовой договор с клубом. Сообщается, что на днях игрок пообщался с главным тренером Жозе Моуринью. В ходе этой беседы обсуждался вопрос нового контракта. Действующее соглашение полузащитника истекает летом 2018 года.

    Отметим, что в свое время именно по инициативе португальского наставника 28-летний испанец был вынужден покинуть «Челси» и перебраться к манкунианцам.

    В текущем сезоне Мата принял участие в семи поединках, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

    Источник: The Sun

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    27.09.2016 17:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +367

      gigs84 27 сентября 2016, 22:50

      Очень ценю Мату как игрока. Надеюсь, он останется.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 27 сентября 2016, 19:07

      Мату плеймейкером, Марсьяля и Рэшфорда (Лингарда, Мхитаряна, Дэпая) на фланги, а Руни продать.

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      Рейтинг: +2509

      panmon > ivanthebest 27 сентября 2016, 19:23

      Не надо продавать, он может любого подменить... Но да, в текущей схеме Моуриньо Руни неплохо смотрится только на лавке

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