Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Созин: «Во всем мире используют футбольный сленг. И только у Канделаки нельзя так говорить»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал решение телеканала «Матч ТВ» запретить своим комментаторам использовать в эфире речевые штампы.

    «Я нахожусь в шоке после прочтения последних приказов «Матч ТВ» о запрете произношения некоторых фраз, на которых я был воспитан, которые употребляли мастодонты спортивного репортажа Маслаченко, Озеров и Перетурин. Сейчас их используют Розанов и Уткин. Если не употребляются выражения «матч за шесть очков» и «когорта сильнейших», нужно перейти в разряд передач формата «Самый умный», где надо быстро отвечать на какие-то вопросы. Мы и так не видим зрелища в нашем футболе, так нас еще заставляют слушать выражения из первого класса школы формата «мама мыла раму, рама была чистой».

    Сами руководители «Матч ТВ» на людях разговаривают на каком-то неандертальском языке. Например, у руководителя канала постоянно проскальзывают фразочки типа «вам шашечки или ехать» или иностранные фразеологические обороты, после которых ты не можешь понять: то ли она хорошо знает английский, то ли тебе надо подтянуть свой уровень.

    Мое предложение для «Матч ТВ» — давайте будет смотреть футбол без комментаторов. No comment. Смотрим полутемную картинку и ничего не слушаем. Может, машина должна комментировать футбол? Вспомните, как Синявский с помощью интонаций, выкриков и протяжного «гол» передавал происходящее на поле. Вот это был футбол.

    Они хотят идти в ногу со временем? Мы все вышли из детства, и никто не говорит, что ГТО – это плохо. Нет ничего плохого и криминального в выражениях «матч за шесть очков», «каркас ворот» и «голевая феерия». В каждой отрасли, в том числе и футбольной, есть свой сленг. И это норма во всем мире. Только у Тины Гивиевны нельзя так говорить. Вот к чему приводит неспортивный человек на спортивном канале», — заявил Созин.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.09.2016 13:19
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3937

      Kollljan 27 сентября 2016, 18:16

      Этот канал - полный отстой! А эта Канделаки вообще откуда взялась? Кто такая?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 27 сентября 2016, 17:39

      Ей нужно самой пару игр по комментировать, а мы все по угораем и обсудим ее фразеологизмы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +508

      triton004 27 сентября 2016, 16:41

      Кроме футбола на этом канале, вообще нечего смотреть

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 27 сентября 2016, 14:33

      Всё по делу сказал, бабу с возу - кабыле легче!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 27 сентября 2016, 14:19

      Насосала на канал теперь правила устанавливает вела бы свое шоу где за миинуту200 слов тараторила

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 27 сентября 2016, 13:56

      Абсолютно поддерживаю! Пока Канжелаки у власти - ничего хорошего и стоящего МатчТВ не ждёт!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      MisterLoadingMaster 27 сентября 2016, 13:44

      Гол, х@й, штанга....Великий Озеров оговорился и чуть не вылетел с телевидения! Но комментатор должен "отжигать", не театр же в конце концов!

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      Саняга. > MisterLoadingMaster 27 сентября 2016, 16:26

      Озеров один сидел в "рубке" и переживал ,а сейчас каждый матч обслуживают трое и зачастую базарят между собой!А им есть о чем поговорить!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      Percent 27 сентября 2016, 13:38

      дааа... чурка говорит как правильно говорить по русски, докатились!

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Percent 27 сентября 2016, 14:33

      Ахахаха, +

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      seawave > Percent 27 сентября 2016, 15:53

      Респект!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Sergh4 27 сентября 2016, 13:33

      Она что с ума сошла?! Это ведь не "ЧтоГдеКогда?"!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +138

      xiz 27 сентября 2016, 13:27

      Какого хрена это грузинская шмара лезет в футбол

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      Саняга. > xiz 27 сентября 2016, 16:19

      А,че Вы разнервничались?Маненько коментов надо на место поставить, а то зачастую не футбол комментируют а устраивают словарные перепалки или монологи вместо ведения матча!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11