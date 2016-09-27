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    Шмидт: «Чичарито очень важен для нас, ведь он забивает»

    Главный тренер «Байера» Роджер Шмидт поделился ожиданиями накануне матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако».

    «Чичарито очень важен для нас, ведь он забивает. Кроме того, он хорошо работает на команду. В начале сезона он сломал руку, что не позволяло ему играть. Теперь он забивает, и мы очень рады за него.

    Мы оптимистично настроены в отношении участия в матче Бендера и Чалхаоглу, особенно насчет Хакана. С Бендером мне еще нужно будет поговорить после тренировки», – сказал Шмидт.

    Матч «Монако» – «Байер» состоится во вторник, 27 сентября. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    27.09.2016 01:12
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