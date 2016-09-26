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    Алдервейрелд: «Не пожалел о том, что не перешел в «Спартак»

    Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд накануне матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА поделился воспоминаниями о матче против «Спартака» в Лиге Европы в 2011 году.

    «Да, мы проиграли. Тяжелый матч. Но мы с Яном Вертонгеном и Кристианом Эриксеном намного опытнее, чем тогда. Думаю, все сложится намного лучше», – сказал Алдервейрелд.

    Также футболист рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак» и поделился ожиданиями от матча с ЦСКА.

    «На тот момент это было неправильное решение – перейти в «Спартак». Я хотел остаться в Европе. И, разумеется, ни разу не пожалел.

    Матч с ЦСКА? ЦСКА – очень хорошая команда. У армейцев опытная защита, интересные игроки в центре поля», – сказал Алдервейрелд.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.09.2016 20:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 27 сентября 2016, 13:14

      Перешел бы, с Уфой бился на равных...А тут в Лиге Чемпионов приходится играть...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Чикомас 27 сентября 2016, 13:24

      А может быть и с Енисеем сражался-бы за победу до самого конца...

      -1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 26 сентября 2016, 23:36

      У Альдера.... всё впереди. Ещё приедет к нам бабло косить.

      1
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      Рейтинг: +1191

      ttter 26 сентября 2016, 20:16

      Сынок ты борща нашего не кушал,эхххх не знаешь сколько в жизни упустил)))

      3
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