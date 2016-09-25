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    Луческу: «Судья не реагировал и не наказывал «Анжи» за симуляции и задержки времени»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча 8-го тура РФПЛ против «Анжи» (2:2) выразил недовольство работой арбитров данной встречи, которые не реагировали на симуляции и задержки времени со стороны соперника.

    «Все футболисты подумали, что очень легко будет после двух голов, поэтому расслабились. Мы начали передерживать мяч, а быстрые игроки соперника почувствовали уверенность и начали атаковать больше, чем мы. Самое главное, что дали сопернику почувствовать уверенность в себе. «Анжи» использовал много симуляций, задержек времени, и судья на это, к сожалению, не реагировал и не наказывал команду за это», – сказал Луческу в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.09.2016 22:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 сентября 2016, 10:41

      Хватит, что с Ростовом вам судья помогал и помог, да и в других матчах судьи
      работают только на вас, не нужно строить из себя обиженных.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 26 сентября 2016, 07:50

      Судья плохой, поле плохое
      Над стадионом мухи летают.
      А так бы мы выиграли, это дело такое,
      Мы лучшие - это все знают.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 26 сентября 2016, 05:40

      Цыган опять пытается отмазаться, ему всегда кто-то мешает выигрывать)))

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 26 сентября 2016, 03:08

      И пенальти судья придумал. Нету в мяч сыграл.

      -2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 26 сентября 2016, 01:20

      их там все в Зените кто то кусает по приходу в команду или атмосфера там такая?
      Одного нытика только справили, вроде все нормуль, ан нет теперь Луческу нытье развел, то поля не те, то судьи пенальтями и красными карточками не так часто помогаю как хотелось бы.
      Йоп прст играйте, у вас все есть для этого и зарплаты и игроки, вот только стадиона нет, тут да печалька.

      2
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 25 сентября 2016, 22:27

      что значит "расслабились после 2 гола"? После 20 минут игры, команда посчитала, что игра окончена?! Считаю, что это провал Луческу

      2
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      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк 25 сентября 2016, 22:23

      Фу!Мерзкий Будулай,расплакался как пидар.Лучше бы плакал когда Ростов засуживали.

      4
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 25 сентября 2016, 22:20

      зачем у тебя Нету играет, два привоза !!!! и это будет постоянно если не посадишь его на лавку

      2
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